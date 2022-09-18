Спортсмена избили на детской площадке в Калининском районе

Спортсмена избили на детской площадке в Калининском районе
Фото: unsplash

Группа неизвестных напала на петербуржца, занимающегося спортом на детской площадке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, все случилось в воскресенье примерно в три часа дня во дворе на улице Комсомола, 47. 32-летний мужчина занимался спортом на детской площадке, когда на него внезапно напали несколько мужчин. Сначала они дрались на площадке, а после переместились на перекресток у дома №5 по Финскому проспекту. Там один из нападавших достал травматический пистолет и открыл стрельбу в сторону спортсмена. После этого злоумышленники поспешили покинуть место происшествия.

Мужчина отделался легкими травмами и был доставлен в больницу. Преступников разыскивает полиция. Все обстоятельства и причины драки со стрельбой выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Петербургом развратник присылал 12-летним девочкам интимные фото.

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Спортсмена избили на детской площадке в Калининском районе
Под Петербургом развратник присылал 12-летним девочкам интимные фото
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