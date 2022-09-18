Под Петербургом развратник присылал 12-летним девочкам интимные фото

В деревне Аропаккузи, что в Ломоносовском районе Ленобласти, молодой человек совращал 12-летних девочек интимными снимками.

Как стало известно Gazeta.SPb, в пятницу в отдел полиции с заявлением пришел 29-летний отец девочек. По его словам, около 17 часов на улице к его дочерям подошел неизвестный и настойчиво попросил у них номер телефона. После он ушел и начал присылать девочкам интимные фото и видео.

Предполагаемого развратника задержали в субботу днем. Им оказался 19-летний молодой человек из Таджикистана, работающий подсобным рабочим.

Следователи Ломоносовского района возбудили уголовное дело о развратных действиях. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургском отеле постоялец домогался ночного администратора.