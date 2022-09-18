В петербургском отеле постоялец домогался ночного администратора

Постоялец отеля в Невском районе домогался девушки, работающей там ночным администратором.

О произошедшем в полицию сообщила тетя 20-летней пострадавшей. Она рассказала, что гость отеля на проспекте Обуховской Обороны совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее племянницы. Это произошло в период с 2:30 до 3:45 ночи 17 сентября.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывший наряд полиции задержал подозреваемого на месте. Им оказался 25-летний гражданин Азербайджана, прилетевший в Петербург неделю назад.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник в изоляторе временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабитель в шляпе ворвался в дом в Комарово и стащил бытовую технику.