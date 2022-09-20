Пожар на складе холодильников в Шушарах удалось уменьшить до 2 ранга

Пожар на складе холодильников в Шушарах удалось уменьшить до 2 ранга. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Пожар на складе холодильников в Шушарах удалось уменьшить до 2 ранга. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Во вторник рано утром спасатели выехали тушить загоревшийся склад на улице Пушкинская, 25, корпус 3. Пламя разошлось настолько, чтобы было принято решение назначить пожару 3 ранг. В настоящее время огонь удалось локализовать.

В 10:24 пожару присвоили 2 ранг. Специалисты в клубах дыма все еще продолжают тушить разбушевавшееся пламя. На месте происшествия работают 14 единиц техники от МЧС и 56 человек личного состава.

Сообщение о возгорании спасатели получили около 06:40, в 7:20 ему уже был присвоен 2 ранг, а 8:27 он был повышен до 3. Известно, что помещение размерами 40х110 метров обстановка выгорела на площади 1000 квадратных метров.

Сведения о пострадавших пока не поступали. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Петербурга произошел автомобильный пожар — без машины остался хозяин «Жигулей». Пожар потушили за меньше чем за 20 минут.