На набережной Фонтанки сгорели старые «Жигули»

На набережной Фонтанки сгорели старые &#171;Жигули&#187;
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В центре Петербурга сегодня вечером произошел автомобильный пожар — без машины остался хозяин «Жигулей».

По информации главного управления МЧС по Петербургу, пожар начался в воскресенье в 18 часов рядом с домом на набережной реки Фонтанки, 78. Очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили о загоревшемся автомобиле.

На месте оказалось, что горит автомобиль ВАЗ-2107. Он вспыхнул по неизвестной причине, и, пока пожарные ехали, отечественная легковушка полностью сгорела.

Пожар потушили за меньше чем за 20 минут. На месте происшествия работали 10 человек личного состава и две специальные машины. Никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что маленькая девочка погибла при пожаре в Ленобласти. Из дома также госпитализировали ее 10-летнего брата и 36-летнего отца. Проводится проверка.

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