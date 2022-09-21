Неонатолог объяснила действия петербургской медсестры, выворачивавшей руки младенцам

В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту поведения сотрудницы Петербургского педиатрического университета. По словам очевидцев женщина проявляла жестокость по отношению к младенцам. Однако эксперт предположила, что у медсестры могли причины, так себя вести.

Врач-педиатр, неонатолог Татьяна Злобина предположила, что у ребёнка на видео может быть внутриутробная пневмония. Об этом специалист поговорила с 78.ru.

По словам Злобиной, с учетом физиологии и физиологических особенностей доношенных и недоношенных детей могло быть такое, что у малыша, вероятно, есть внутриутробная пневмония. Для ее разрешения ребенку необходимы активные мероприятия, в которые входит позиционный дренаж.

Врач заметила, что есть манипуляции, которые при проведении на взрослом человеке не вызывают такой реакции окружающих, как тогда, когда они проводятся на ребенке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в интернете распространилось видео, на котором одна из медсестер петербургского перинатального центра трясет и бьет младенца. В СМИ обратились сразу несколько родителей, которые утверждали, что медсестра Петербургского педиатрического университета уже не первый раз показывает свою жестокость по отношению к детям.