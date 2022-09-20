Следователи занялись перинатальным центром Петербурга из-за жестокости медсестры к младенцами

Сегодня, 20 сентября, в интернете распространилось видео, на котором одна из медсестер петербургского перинатального центра трясет и бьет младенца. Все происходящее на камеру сняла свидетельница, после чего от горожан и пользователей сети посыпалось множество негативных комментариев.

Как сообщает «78.ru», к ним в редакцию обратились сразу несколько родителей, которые утверждали, что медсестра Петербургского педиатрического университета уже не первый раз показывает свою жестокость по отношению к детям.

Так, со слов одной из матерей, женщина заламывала малышам руки, била, трясла и даже задавала неприятные вопросы недоношенным детям. Во время забора крови младенец плакал, но сотрудница не проявила сочувствия и лишь спросила: «Зачем вы такие рождаетесь?». В тот день у малыша была операция на глаза.

Другая пациентка отметила, что во время того, как девочке ставили катетер, медсестра заламывала руку ребенку и не попала в вену, затем повторила все тоже самое с ногой. В итоге мама ребенка не выдержала, пригласила заведующую, но та защитила сотрудницу. Даже несмотря на обращение к местным врачам ситуацию разрешить так и не удалось, — на поведение сотрудницы просто закрывали глаза.

Материалы, которые сегодня были распространены в сети, также имеются в Педиатрическом университете. В настоящее время руководство университета проводит проверку достоверности действий, которые отображены в видео. После полного анализа будут сделаны выводы и приняты соответствующие меры.

Не обошел инцидент с жестоким обращением и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил проверить и доложить ему всю информацию по данному делу. Следственные органы организовали проверку.

Кроме того, проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения в деятельности Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета организовала прокуратура Выборгского района Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти полиция возбудила дело после гибели младенца в ванной комнате. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.