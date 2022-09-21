Задержаны родственники пожилой петербурженки, скончавшейся в больнице после жестокого избиения

Во вторник, 20 сентября, в Александровскую больницу поступила пожилая женщина в тяжелом состоянии. У пациентки был сломан нос, а на ее теле врачи обнаружили множество гематом.

Как стало известно Gazeta.SPB, 83-летняя женщина поступила в отделение около 00:01 из своей квартиры на улице Латышских стрелков, 17, корпус 1. В 05:30 на больничной койке пенсионерка ушла из жизни.

Через пару часов после смерти женщины, около 08:30, правоохранители приехали к ней в квартиру, где в состоянии алкогольного опьянения задержали 53-летнего сына и 35-летнего внука погибшей.

Мужчин доставили в отделение, после чего поместили в СПСЗЛ. Известно, что сын пенсионерки уже привлекался к ответственности за нанесение побоев, хулиганство и заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В свою очередь внук тоже был судим, но за кражу.

Труп женщины направлен в морг для установления причины смерти. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе ищут мужчину, избившего пожилую женщину в квартире. Трехкомнатная квартира женщины расположена на 7 этаже четырнадцатиэтажного дома. По прибытию на место правоохранители увидели, что все вещи вывернуты из шкафа и комода.