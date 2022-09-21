На Дыбенко грабитель избил пенсионерку с коронавирусом в ее квартире

На Дыбенко грабитель избил пенсионерку с коронавирусом в ее квартире. Фото: "Яндекс.Карты"

На Дыбенко грабитель избил пенсионерку с коронавирусом в ее квартире. Фото: "Яндекс.Карты"

В Невском районе Петербурга ищут мужчину, избившего пожилую женщину в квартире. Подозрительного гражданина пропустила консьерж.

Как стало известно Gazeta.SPB, 20 сентября около 21:40 в полицию обратился 55-летний заместитель генерального директора петербургской компании, который заявил об обнаружении своей пожилой избитой матери в ее квартире на улице Дыбенко, 25, корпус 2.

Пенсионерку 82 лет забрала скорая. В больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, формирование гематомы над левой гимесферой головного мозга и правой лобной долей, гематому над правой теменной долей, ушибленную рану губы. Ко всему прочему пожилая женщина оказалась заражена коронавирусом. В тяжелом состоянии ее оставили в больнице.

Трехкомнатная квартира женщины расположена на 7 этаже четырнадцатиэтажного дома. По прибытию на место правоохранители увидели, что все вещи вывернуты из шкафа и комода. При этом заявитель не смогу уточнить, пропало ли что-то.

По словам консьержа около 19:00 в парадную пытался пройти неизвестный мужчина. Он пояснил, что идет к пенсионерке, поэтому консьерж его пропустила. Около 19:35 неизвестный парадную покинул, видео просмотрено.

Мужчине на вид 20-30 лет, он ростом около 175 см, худощавого телосложения, был одет в темную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и в ботинки темные. На лице у злоумышленника была маска.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на Суздальском шоссе рабочий жилого комплекса изрезал своих коллег ножом. Позже выяснилось, что оба пострадавших несколько раз попадали под следствие.