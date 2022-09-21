В Приморском районе на стройке многократно судимые рабочие ЖК устроили поножовщину

На Суздальском шоссе в Приморском районе рабочий жилого комплекса изрезал своих коллег ножом. Позже выяснилось, что оба пострадавших несколько раз попадали под следствие, а один из них даже оказался в федеральном розыске за угрозы убийством или причинение тяжкого вреда.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел 20 сентября на стройке, которая проходит по Суздальскому шоссе. Поножовщина произошла у дома 20.

Сообщение правоохранителям поступило около 00:01, после чего они оперативно отправились на место, где сразу задержали подозреваемого 34-летнего жителя Ленобласти в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, после распития алкоголя в ходе внезапно возникшего словесного конфликта гражданин ударил ножом 30-летнего жителя Волгоградской области и 34-летенго жителя республики Коми.

Подозреваемого доставили в отделение, где в отношении него составили административный протокол, затем гражданина поместили в СПСЗЛ.

У жителя Волгоградской области диагностировали открытую рану левой голени, повреждение сосудисто- нервного пучка, гомморогический шоком и интоксикацию. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Выяснилось, что мужчина находится в розыске за угрозу убийством или причинения тяжкого вред здоровья, а также ранее был судим по нескольким статьям, среди которых побои и кража.

Второй пострадавший за помощью не обращался. Он также имеет много судимостей в частности за разбой и кражу.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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