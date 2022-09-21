Клубы и музеи Петербурга назвали способы борьбы с билетными мошенниками

С началом осени в Петербурге увеличилось количество театральных постановок, концертов и других культурных мероприятий. Вместе с тем «к богатому улову» подготовились билетные мошенники. В организациях с ними борются разными методами и призывают граждан внимательно просматривать всю информацию при оформлении билетов, особенно через интернет.

«Петербург2» поговорил с представителями ГМЗ «Царское село», ГМЗ «Петергоф», клуба «Космонавт» и Comedy Club на эту тему и выяснил, что мошенники используют разные схемы для перепродажи билетов. Они могут делать это прямо на входе перед мероприятием, а могут предоставлять билеты на сайтах-клонах, которые называются «Консьерж-сервис». При этом таких продавцов сложно привлечь к ответственности, так как цена повышается за счет заранее выбранного желаемого места, или за доставку, отметилаPR-директор Comedy Club Санкт-Петербург Ольга Наливушкина. В ГМЗ «Петергоф» также отмечали появление сайтов-однодневок, которые очень часто продают несуществующие VIP-билеты с сидячими местами за большие деньги.

Методы борьбы

Представитель пресс-службы музея-заповедника «Царское село» Дарья Синицына отметила, что здесь музейщики запустили специальную систему покупки онлайн-билетов. По ней именные билеты покупаются только на конкретный сеанс, а за один заказ можно добавить не более пяти билетов.

Клубу «Космонавт» иногда удается блокировать сайты-клоны, но мошенники все равно возвращаются под другими именами, а Comedy Club Санкт-Петербург в социальных сетях делают посты и анонсы на тему того, где можно официально купить билеты без наценки. Организаторы все порошенных организаций подчеркнули, что, когда делается анонс какого-то мероприятия, рядом всегда идет предупреждение о покупке билетов только на официальном сайте или в кассах.

Положительных прогнозов ждать не приходится. Специалисты считают, что явление билетного мошенничества избежать в ближайшем будущем не удастся, так как перекупщики работают в России не первый десяток лет. Злоумышленники даже обходят незаконное использование брендинга и логотипа, используя, например, другой оттенок цвета.

Правила покупки билетов

Таким образом, чтобы избежать мошенничества, необходимо соблюдать несколько несложных правил. Так, приобретать билеты нужно только на официальных сайтах организаций, а перед оформлением необходимо убедиться, что адрес сайта верный. Если смущает цена билета, ее можно сравнить с другими сайтами. При выборе никуда не нужно торопиться, а по завершению оформления необходимо проверить, идет ли оплата юридическому, а не частному лицу.