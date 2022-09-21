В Петербурге собакам-поводырям предложили выдавать пенсии

Петербургские парламентарии обратились к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой выдавать пенсионные выплаты стареньким собакам-поводырям.

В настоящее время государство оплачивает уход за псом только до того момента, пока он остается способным выполнять свою работу, но с приходом «пенсии» выплаты собак пропадают. Таким образом, вся ответственность за судьбу собаки ложится на хозяина. Законодательное собрание Петербурга решило это исправить. Проект обращения, который был утвержден на заседании 21 сентября, подготовили единороссы Елена Рахова и Елена Киселева.

В пресс-службе Заксобрания отметили, что документ был разработан по многочисленным просьбам горожан с ограниченными возможностями, которые хотят оставить у себя животных, вышедших на «пенсию», но не имеют средств для их содержания.

За инициативу депутаты проголосовали единогласно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Петербурга решили заняться дисциплиной среди собак и их владельцев. Горожан могут начать штрафовать за громкий лай четвероногих в ночное и слишком раннее время.