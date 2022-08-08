В Петербурге хотят начать штрафовать горожан с шумными собаками

Петербургские власти решили заняться дисциплиной среди собак и их владельцев. Горожан могут начать штрафовать за громкий лай четвероногих в ночное и слишком раннее время.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского. Отмечается, что закон на рассмотрение в ЗакС внёс губернатор Петербурга Александр Беглов.

Хозяев собак могут заставить платить за громкие звуки от питомцев в ночное время, а также утром с 08:00 до 12:00 дня. Придется животным помолчать и в выходные, а также праздничные дни. За лишний, слишком громкий шум от собаки петербуржец может лишиться от 500 до 5 000 рублей. Составлять протоколы будет управление ветеринарии.

Не удивительно, что проект подвергся критике со стороны жителей города. Во-первых, трудно определить откуда доносится лай, а во вторых — животному про штрафы объяснить будет нелегко. В свою очередь, ремонтные работы, которые проводят люди под окнами, до сих что-то не могут соотнести с законом. Они беспокоят петербуржцев гораздо больше лая собак.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что есть горожане, мечтающие о большой собаке, но забывающие о правилах ее содержания. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что в квартире себя не комфортно будут чувствовать такие породы, как лайка, аляскинский маламут, кавказская и среднеазиатская овчарка, мастиф и акита-ину.