Под Петербургом женщину задержали за смертельное ранение сожителя в пах

Под Петербургом женщину задержали за смертельное ранение сожителя в пах. Фото: pxhere

Под Петербургом женщину задержали за смертельное ранение сожителя в пах. Фото: pxhere

В Волосовском районе Ленобласти расследуют смерть жителя деревни «Большая Вруда». В произошедшем подозревается сожительница погибшего.

Как стало известно Gazeta.SPB, 20 сентября около 09:55 утра правоохранителям позвонила женщина, которая заявила об обнаружении трупа сожителя на полу в крови.

По прибытию на место специалисты задержали 48-летнюю гражданку, которая стала подозреваемой в убийстве. По версии следствия еще 18 сентября около 19:00, находясь в съёмной квартире, женщина, зарегистрированная в Петербурге, во время внезапной ссоры вонзила нож в пах 43-летнего сожителя, зарегистрированного в Выборге. Пострадавший скончался на месте.

Подозреваемою доставили в участок, после чего перевели в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что избитый мужчина с остановки скончался в больнице Красносельского района Санкт-Петербурга 20 сентября. Установить личность погибшего пока не удалось.