Избитый мужчина с остановки скончался в больнице Красносельского района

Пострадавшего гражданина нашли утром 20 сентября на остановке общественного транспорта, располагающейся в месте пересечения Геологической улицы и Ивангородского проспекта. К моменту приезда сотрудников полиции мужчина уже пропал, но позже из медицинского учреждения информировали о его смерти.

Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию о скончавшемся гражданине сообщили из Городской больницы №26. По словам сотрудников, около 10:30 обнаруженного мужчину, которому на вид лет 40, доставили с остановки общественного транспорта.

Тогда пострадавший был еще жив, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, а также гематомы лица, головы, туловища и конечностей. В 11:15 мужчина скончался.

Установить личность погибшего пока не удалось. В настоящий момент выясняются обстоятельства получения телесных повреждений и другие детали произошедшего. Точную причину смерти специалисты смогут назвать только после проведения специальных мероприятий в морге.

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