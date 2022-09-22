В Высшей школе народных искусств Петербурга проходит конкурс «Семикаракорские узоры»

На базе Высшей школы народных искусств в Дни культуры Ростовской области стартовал конкурс студенческих работ «Семикаракорские узоры». Мероприятие посвящено Году культурного наследия многонациональных народов России, а также 50-летию компании «Семикаракорская керамика», которая является одним из организаторов проекта.

«Семикаракорская керамика» — это единственное предприятие Ростовской области, входящее в Федеральный перечень предприятий народных художественных промыслов страны. Компания представляет многонациональную культуру Дона через отдельную стилевую живописную технику. Керамические изделия расписываются вручную, украшаются лепниной и другими способами ручного декорирования.

В свою очередь, петербургская ВШНИ осуществляет профессиональную подготовку художников традиционного декоративно-прикладного искусства и воспитывает будущие кадры для всех предприятий народных промыслов. Это единственное такое учреждение, на базе которого и было решено провести конкурс.

Председатель совета директоров АО «Семикаракорская керамика» Максим Хорошенков заметил, что сохранение традиционных народных промыслов и их эволюционное развитие — это очень важно. При помощи конкурса специалисты хотят поддержать художников с их особенным видением.

Мероприятие «Семикаракорские узоры» направлено на то, чтобы поддержать у студентов уникального вуза России интерес к возрождению, сохранению и передаче национальных культурных традиций.

В рамках конкурса студентам и преподавателям ВШНИ предлагается подумать, как можно по-новому прочитать традиционную семикаракорскую роспись, а также предложить новые формы изделий. Традиционная семикаракорская роспись (письмо) строится на сочетании растительных мотивов, где доминируют цветочные букеты с раскрытым цветком в центре композиции. Как правило, букет обрамляют декоративными элементами в виде волнистых линий, арабесок. Кроме того, белоснежный расписной фаянс может быть украшен прорезным рельефом и лепными жанровыми скульптурками. При этом темы орнаментальных композиций могут быть различными.

Хорошенков подчеркнул, что компания заинтересована в талантливых живописцах, которые искренне любят свое ремесло, поэтому готова вкладываться в их развитие. В организации надеются, что кто-то из учеников захочет в дальнейшем связать свой творческий трудовой путь с «радушной Донской землей».