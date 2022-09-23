Со счета петербургской пенсионерки, установившей программу для спасения денег, украли полмиллиона рублей

Пожилая жительница Петербурга лишилась крупной суммы после разговора с «сотрудницей банка».

Как стало известно Gazeta.SPb, в четверг днем 68-летней пенсионерке с Дальневосточного проспекта позвонила неизвестная. Она сказала, что работает в банке, и предупредила, что кто-то пытается оформить на имя женщины кредит через личный кабинет.

Чтобы спасти сбережения, неизвестная попросила установить программу, с помощью которой сотрудники службы безопасности исправят все удаленно. Пенсионерка сделала все, что от нее требовалось, в результате потеряв полмиллиона рублей. Деньги списали со счета вскоре после того, как она установила программу.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге незнакомец одним ударом отправил мужчину в больницу с пробитой головой.