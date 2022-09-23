В Петербурге незнакомец одним ударом отправил мужчину в больницу с пробитой головой

Жителя Выборгского района увезли на скорой в больницу с открытой травмой головы. Его один раз ударил незнакомец на улице.

Как стало известно Gazeta.SPb, 31-летнего петербуржца избили рядом с подъездом его дома на проспекте Художников, 34/12. К нему подошел неизвестный и ударил рукой по лицу.

Очевидцы вызвали скорую помощь, которая госпитализировала мужчину в тяжелом состоянии. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Подозреваемого поймали вечером в четверг у его дома на Пискаревском проспекте. В отдел для разбирательств доставили 24-летнего петербуржца.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти пожарный тайно снимал падчерицу в ванной.