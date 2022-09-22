В Ленобласти пожарный тайно снимал падчерицу в ванной

Жительница Ленобласти обвинила супруга в развратных действиях над ее 15-летней дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb, в среду вечером в дежурную часть обратилась 34-летняя женщина. Она написала заявление, обвинив своего 41-летнего супруга-пожарного в разврате ее дочери.

По словам матери, ее муж тайно снимал падчерицу на видео в ванной комнате. Это происходило с 7 по 20 сентября в их квартире в Киришском районе.

Мужчину пока не задержали, меры к его розыску приняты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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