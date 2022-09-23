Разбойники, отобравшие у петербуржца шесть смартфонов, попались полиции

Разбойники, отобравшие у петербуржца шесть смартфонов, попались полиции
Фото: google.maps

В Петербурге полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на продавца телефонов.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел вечером 19 сентября на Бухарестской улице. Местный житель решил продать смартфоны через сайт бесплатных объявлений. При встрече с потенциальным покупателем неподалеку от метро «Международная» к ним подошел второй мужчина и достал пистолет с газовым баллончиком, распылил его в лицо потерпевшему, а после набросился с кулаками. После драки мужчины скрылись с шестью мобильными телефонами. Среди украденного было четыре iPhone 14 Pro Max и два Nothing Phone 1.

Накануне по подозрению задержали 24-летнего жителя Мурино и 29-летнего жителя деревни Лупполово. Оба заключены под стражу. Пока что правоохранители нашли два похищенных смартфона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что со счета петербургской пенсионерки, установившей программу для спасения денег, украли полмиллиона рублей.

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