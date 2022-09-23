Пенсионера задержали за убийство жены в 2003 году в Петербурге

В Петербурге раскрыли убийство, которое произошло почти 20 лет назад.

Как стало известно Gazeta.SPb, преступление произошло в декабре 2023 года на улице Минина в поселке Володарского. Утром 16 числа там нашли застреленную 57-летнюю пенсионерку. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Дело раскрыли только в сентябре этого года. Правоохранители установили, что к преступлению причастен муж убитой, которому сейчас 75 лет.

По версии правоохранительных органов, 15 декабря 2003 года между супругами произошел скандал на почве ревности. Во время конфликта мужчина схватился за самодельное нарезное оружие и застрелил жену, а после скрылся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разбойники, отобравшие у петербуржца шесть смартфонов, попались полиции. Оба заключены под стражу. Пока что правоохранители нашли два похищенных смартфона.