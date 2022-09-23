Мужчина получил нож в живот от сожительницы в садоводстве под Тосно

Пьяная ссора между сожителями в садоводстве под Тосно закончилась резней.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицию и скорую к дому в садоводстве «Сокол» накануне вызвала сама злоумышленница. Она сообщила, что ударила ножом своего сожителя.

Прибывший наряд полиции сразу задержал 46-летнюю женщину. Выяснилось, что сожители начали ссориться после алкогольного застолья. Во время конфликта женщина схватила нож и вонзила его в живот 44-летнего сожителя.

Мужчину доставили в тосненскую больницу с колото-резаной раной брюшной полости. Врачи поместили его в реанимацию в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионера задержали за убийство жены в 2003 году в Петербурге. По версии правоохранительных органов, 15 декабря 2003 года между супругами произошел скандал на почве ревности.