В Приморском районе Петербурга из-за крупного пожара все на 500 «квадратов» заволокло дымом

В Приморском районе Петербурга из-за крупного пожара все на 500 "квадратов" заволокло дымом. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Приморском районе Петербурга из-за крупного пожара все на 500 "квадратов" заволокло дымом. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В субботу вечером, 24 сентября, в Приморском районе Северной столицы спасатели тушили крупный пожар, распространившийся на площади 500 квадратных метров.

Все произошло около 18:37 по дороге на Каменку. Известно, что вспыхнул дом 1 второго корпуса. Пожарные оперативно выехали на место происшествия.

Позже удалось уточнить, что в одноэтажной хозяйственной постройке, которая имела размеры , размером 50х60 метров, огонь разошлось на площади 500 «квадратов». Вокруг все заволокло густой пеленой дыма, кадрами поделились очевидцы в социальных сетях.

Локализовать пожар удалось только в 20:12. На месте инцидента работали 4 единицы техники от МЧС и 18 человек личного состава.

В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются

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