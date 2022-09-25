В Невском районе шестилетней девочке разбила голову выкинутая из окна бутылка

Маленькая петербурженка попала в больницу с разбитой головой после того, как на нее упала выкинутая из окна стеклянная бутылка.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в Невском районе Санкт-Петербурга. Шестилетняя девочка с 38-летним отцом были на прогулке, как вдруг из окна дома по улице Прибрежная вылетела бутылка, которая приземлилась ребенку на голову.

В результате пострадавшая была госпитализирована на нейрохирургическое отделение в ДГБ №19 с резаной раной лба.

С места происшествия изъяли следы пальцев рук и фрагменты стеклянной бутылки. В тот же день удалось задержать 50-летнюю архивариуса предприятия «Обуховский завод», которая подозревается в том, что выкинула из окна своей квартиры бутылку и пренебрегла всеми правилами безопасности.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге студента университета имени профессора М.А. Бонч-Бруевича насмерть разбился, выпав из окна общежития.