В Невском районе студент университета Бонч-Бруевича разбился, выпав из окна общежития

В Невском районе студент университета Бонч-Бруевича разбился, выпав из окна общежития. Фото: Pxhere

В Невском районе студент университета Бонч-Бруевича разбился, выпав из окна общежития. Фото: Pxhere

Студент Санкт-Петербургского университета имени профессора М.А. Бонч-Бруевича насмерть разбился, выпав из окна общежития. По факту произошедшего проводится проверка.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел 24 сентября около 11:03 по Дальневосточному проспекту. В правоохранительные органы поступило обращение, что из окна общежития выпал учащийся 1 курса учебного заведения.

Выяснилось, что из окна комнаты рухнул вниз 17-летний житель Рязанской области. Семья у погибшего полная, мальчик не состоял на учете в ОДН и ПНД.

Специалисты опросили мать студента, которая пояснила, что раньше ее сын не показывал странного поведения. Было возбуждено уголовное дело.

Все детали и обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержали 18-летнего жителя города за подготовку радикальных акций.