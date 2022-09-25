На проспекте Тореза задержали юного радикала, который подозревается в подготовке атак на военкоматы

На проспекте Тореза задержали юного радикала, который подозревается в подготовке атак на военкоматы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На проспекте Тореза задержали юного радикала, который подозревается в подготовке атак на военкоматы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Правоохранительные органы Петербурга задержали 18-летнего жителя города за подготовку радикальных акций.

Выяснилось, что в полицию поступила оперативная информация о молодом человеке, который с начала специальной операции планировал провести на территории Северной столицы радикальные акции с применением зажигательных смесей. Как сообщает «78.ru» со ссылкой источник в правоохранительных органах, юноша планировал задействовать и коктейли «Молотова».

Отмечается, что горожанин искал единомышленников и активистов для участия в акциях через соцсети. В первую очередь молодой человек рассчитывал атаковать военкоматы Петербурга.

Полиция задержала петербуржца утром 25 сентября. В квартире на проспекте Тореза специалисты провели обыск. В настоящий момент молодой человек передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге лжеминировали сразу два военных комиссариата. Также под удар попали несколько школ, отели и фитнес-клуб.