Лжеминеры атаковали петербургские военкоматы

В Санкт-Петербурге лжеминировали сразу два военных комиссариата. Также под удар попали несколько школ, отели и фитнес-клуб.

Как стало известно Gazeta.SPB, 23 сентября с 09:55 до 18:13 на электронные почты Комитета образования Соснового Бора, военного комиссариата Петроградского района и отелей Центрального, Петроградского и Адмиралтейского районов с подозрительных адресов поступили сообщения о минировании 14 объектов, среди которых 14 отелей, 1 комиссариат и 1 школа.

Кроме того, на рабочие телефоны Фитнесс- клуба «Xfit», расположенного на улице Кораблестроителей, и Военного комиссариата Красносельского района поступили звонки, в которых также сообщалось о взрывных устройствах на территориях указанных организаций.

Все объекты сразу же проверили. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Из одного учреждения Соснового Бора и фитнесс- клуба было эвакуировано 723 человека.

Мероприятия по обследованию объектов завершил в 20:30. Было возбуждено 3 уголовных дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 сентября по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области прокатилась волна лжеминирований, в результате чего специалисты проверили 1 241 объект.