В Петербурге и Сосновом Бору из-за лжеминирования снова эвакуировали почти 12 тысяч человек

В Петербурге и Сосновом Бору из-за лжеминирования снова эвакуировали почти 12 тысяч человек. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

В Петербурге и Сосновом Бору из-за лжеминирования снова эвакуировали почти 12 тысяч человек. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

По территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области снова прокатилась волна лжеминирований, в результате чего специалисты проверили 1 241 объект.

Как стало известно Gazeta.SPB, всего было эвакуировано 1 1787 человек из образовательных и дошкольных учреждений Петроградского, Калининского района Санкт-Петербурга и Соснового бора.

Сообщения о минировании начали поступать с 12:31 до 14:55 дня 15 сентября. С 3 электронных адресов злоумышленники отправили 3 сообщения о заложенных взрывных устройствах.

В общей сложности под удар попали 632 образовательных и 609 дошкольных учреждений. Эвакуацию провели на 27 объектах. После тщательного осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Обследование территории заверишил в 18:15.

По Петроградскому району было возбуждено уголовное дело статьи «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Также сейчас решается вопрос о возбуждении дополнительных уголовных дел по другим районам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что анонимы угрожали взорвать в Петербурге сотни объектов. Пока полиция искала бомбы, из зданий были эвакуированы тысячи человек.