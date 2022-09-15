Более 12 тысяч человек эвакуировали в Петербурге из-за серии лжеминирований

В Петербурге анонимы угрожали взорвать сотни объектов в черте города. Пока полиция искала бомбы, из зданий были эвакуированы тысячи человек.
Как стало известно Gazeta.SPb, угрозы минирования приходили на электронные почты органов государственной власти и объектов образования. Всего за вчерашний день поступило 12 сообщений о заложенной взрывчатке.
Полиции пришлось осмотреть более 1,6 тысячи зданий, большинство из которых — образовательные учреждения. На время проверок из ряда объектов эвакуировали 12,7 тысячи человек.
Опасных предметов полицейские так и не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что драка между братьями из-за денег на улице Есенина привела к стрельбе. После перепалки младший дважды выстрелил в старшего из пневматического пистолета.