В Невском районе школьный охранник поджег шкафчики детской раздевалки

В здании школы на Октябрьской набережной из-за охранника произошел пожар. Зачем мужчина устроил поджог до сих пор остается загадкой.

Как стало известно Gazeta.SPB, 24 сентября около 03:19 правоохранителям Невского района сообщили, что в ГБОУ СОШ № 338 произошло возгорание, которое уже удалось локализовать, однако на месте происшествия находится неадекватный мужчина.

Специалисты прибыли в указанное здание и задержали 50-летнего охранника, который, находясь на рабочем месте и исполняя обязанности по охране школы, поджег шкафы в помещении отделения дошкольного образования.

В общей сложности площадь пожара составила 3 квадратных метра. В настоящее время устанавливается материальный ущерб.

Мужчину задержали, отправили в отделение, где составили протокол, а после поместили в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что , 24 сентября в Приморском районе Санкт-Петербурга спасатели тушили крупный пожар, распространившийся на площади 500 квадратных метров.