Многомиллиардное оборудование «Ленфильма» перекочевало к частникам?

Петербургская киностудия «Ленфильм» постепенно начинает выходить из долговой ямы и творческой комы. Однако, как оказывается, своего штата нужных специалистов после, похоже, принудительно оздоровления со стороны Минкульта, нет, а оборудование, на которое были потрачены сотни млн рублей – используется лишь частично, его предлагает в аренду частная компания. Наша редакция пригляделась к виражам падения второй после «Мосфильма» студии России.

Взлеты и падения

В нулевые, кажется, студия работала, если не как часы, то относительно стабильно. Три-шесть картин в год, часть из них малоизвестны, часть, например «Бумажный солдат» Алексея Германа, катались по фестивалям, в том числе на Венецианский, и собирали хорошие отзывы критиков. Однако, с 2011 по 2020 год «Ленфильм» выпустил меньше картин, чем за один 2003 год.

Тогда и поползли разговоры в киносреде, что «Ленфильму» нужна реанимация. Вторую жизнь после советских достижений в нее должны были вдохнуть два фактора: смена руководства и субсидии. Первый вопрос решили назначением Эдуарда Пичугина – владельца сети «Кронверк Синема», которая контролировала 40% кинозалов Северной столицы. Необходимость поиска средств, в итоге, рисковала стать последнем гвоздем в крышку гроба киностудии.

Согласно данным Госзакупок, «Ленфильм», который в 2013 году находился под руководством Эдуарда Пичугина, запросил кредитную линию на 1,5 млрд рублей. Она то и будет корнем большинства финансовых проблем в студии, кредит удалось получить у ВТБ. Условия его были следующие: 10 лет и ставка 10,25%. Предполагалось, что деньги пойдут на возрождение студии, которая последние годы либо вообще не выпускала фильмов самостоятельно, либо готовила по одной картине в год.

Гарантировал возврат средств премьер-министр Дмитрий Медведев. Чтобы «Ленфильму» получить кредит, он выпустил специальное постановление, которое на деле оказалось гарантией от государства перед банком. Посмотрим, что на «Ленфильм», возглавляемый Пичугиным потратил средства.

Уже в сентябре 2013, по данным госзакупок, «Ленфильм» начинает готовиться к ремонту: суммарно на обновление фасада, благоустройство территории и новые трубы киностудия выделила подрядчикам чуть больше 172 млн рублей. Примечательно, что 3,5 млн ушло на восстановление инженерных сетей на Тамбасова, 5. Запомните этот адрес, мы вернемся к нему через несколько «лет».

Оборудование Шредингера

Параллельно с этим, «Ленфильм» обновляет и оборудование. Например, 5 млн евро (почти 234 млн рублей по курсу на день закупки). Еще пять миллионов уходит на звукозаписывающие оборудование. Например, из Бельгии в Петербург мчит проектор Barco DP2K-20C, стоимостью 31 тыс. евро (1,4 млн рублей по курсу на момент закупки). Его рыночная стоимость сейчас оценивается в те же 30 тыс. Поддержанные аппараты за границей продаются за 10-12 тыс. евро.

Также в покупки «Ленфильма» входят линзы, объективы, ящики, кран-тележки и 3D очки для взрослых и детей. В смете на закупку также находим кран-тележку Magnum Dolly. Ее стоимость на момент закупки составляет 172 тыс. евро. (7,9 млн рублей), по крайне мере именно такая цифра фигурирует в документах «Ленфильма». Киностудия покупает два таких агрегата, которые предназначены для съемок в движении. При этом на швейцарских сайтах наша редакция обнаружила, что сейчас агрегат стоит 56 тыс. франков. Курс этой валюты к евро составляет 1,2. Поддержанное оборудование можно купить за 19 тыс. евро.

Наша редакция решила поинтересоваться у сотрудников «Ленфильма» можно ли использовать хоть что-то из длинного списка заявленного для покупки оборудования. Интересно, что при звонке на киностудию, оператор заявляет, что оборудованием, которое закупал «Ленфильм» на кредитные средства, занимается компания LKS Rental.

«Уже более десяти лет наша команда обеспечивает съемочным оборудованием и транспортом съемочные площадки в Петербурге, Москве и других городах. Какого бы уровня сложности ни был Ваш проект (съемки репортажа, клипа, рекламы, док. кино или полнометражного фильма), у нас Вы найдете все необходимое», — говорится в соцсетях компании.

При этом, стоимость аренды оборудования в компании озвучили в 52 тыс. рублей за одну тележку. К ней, по словам сотрудников, необходимо еще взять в аренду автомобиль и двух специалистов-техников. Зато, залога не будет. В открытых источниках суточная аренда аналогичного агрегата в других компаниях стартует от 3,5 тыс. рублей.

Примечательно, что наша редакция не смогла обнаружить юридического лица, которое было бы связано с арендной компанией. Поиск по всем возможным базам данных не дал результатов, кроме этого, похоже, что LKS Rental не регистрировала собственный товарный знак. Каким образом оборудование де-факто государственной киностудии оказалось в распоряжении компании, у которой даже нет своего сайта, остается под вопросом.

Впрочем, вернемся к списку закупок «Ленфильма». На сайте киностудии в аренду предлагают взять осветительную технику бреда MoleRichardson. Всего 4 позиции: Mole / 12/18K DayLite Fresnel. В то время, как шопинг-лист Эдуарда Пичугина был гораздо шире по этому бренду – в нем мы обнаружили 29 позиций разных осветительных приборов и ламп, вместе с теми, что открыто заявлены на сайте киностудии. Куда делось остальное – остается только гадать.

Госзакупки

Аналогичная ситуация с оборудованием Kino-Flo. Пичугин в 2014 году намеревался закупить 38 позиций этого бренда. Сейчас киношникам, если опираться на сайт «Ленфильма», доступно лишь 11.

Интересная деталь и с 3D очками. Суммарно их было куплено 600 штук: 400 для взрослых и еще 200 для детей, стоимостью 7,3 тыс. евро. Кажется, что на фоне остальных трат студии – это мелочь. Однако, вместимость собственного зала «Ленфильма» – 200 человек.

Кстати, в том же 2013 году завершается строительство ТРК «Великан Парк». Его совладельцем был как раз Эдуард Пичугин через ООО «Киносити девелопмент» и ООО «Интерком». Вторым собственником числился Федор Бондарчук. Правда, в 2016 году он вышел из бизнеса. Якорным арендатором комплекса стал кинотеатр, также принадлежащий Пичугину. Источник нашей редакции, близкий к киностудии, заявляет, что часть оборудования, купленного «Ленфильмом», использовалась для коммерческого кинотеатра Пичугина.

Всего на закупку оборудования «Ленфильм» потратил порядка 470 млн рублей. То есть практически треть от выделенного кредита. Посмотрим, во что материализовались вложения в фильмографии студии.

Антикассовое кино

Согласно данным «Википедии», в 2014 году киношники не выпустили ни одной собственной картины. Годом позже свет увидел комедию «Развод по собственному желанию» Ильи Северова. «Кинопоиск» демонстрирует рейтинг картины в 5.3 балла из 10 возможных. Согласно данным сервиса, бюджет фильма составил 1,2 млн долларов, сборы – 7,5 тыс.

2016 год выдался для студии более плодотворным. Однако, никаких кассовых фильмов, похоже, снять тоже не удалось. Например, фильм контрибуция про Октябрьскую революцию из бюджета в 152 млн рублей смог отбить в прокате только 5,6 млн. Его съемки, кстати, частично спонсировал «Фонд кино». «Петербург. Только по любви» с Ринатой Литвиновой оказался более удачным – сборы составили 16 млн рублей. Но снимал его «Ленфильм» не единолично, а совместно с «СТВ» и «Глобус-фильм».

В 2018 студия анонсировала патриотическую картину «Мальчик русский» про Первую мировую войну. Она была снята Александром Золотухиным и попала в программу Берлинского кинофестиваля. Эдуард Пичугин выступал продюсером картины, но вот средства на нее собирали на питчингах Министерства культуры, грант выделил Смольный и фонд «Пример интонации». Бюджет картины 46 млн рублей, суммарные сборы – 28 тыс. долларов.

Ни в 2019, ни в 2020 годах собственных фильмов студия не выпускала. При этом, казалось бы, что хотя бы в середине нулевых, киностудия могла бы отобрать и реализовать проекты, которые воспитывали бы в зрителях чувство патриотизма, а не склоняли лишь поставить среднюю оценку на сервисах про кино.

Время платить по счетам

1,5 млрд рублей от ВТБ подавались под эгидой морального и технологического обновления «Ленфильма». Однако, похоже, этого так и не произошло. Даже сейчас, когда все камеры и свет должны были доехать до адресата, киностудия, подарившая миру во время СССР «Укротительницу тигров», «Старика Хоттабыча» и «Евгения Онегина», работает, как рантье – сдает свои помещения и оборудование в аренду частным студиям, которые как раз и занимаются возрождением российского кино. Но сама не может выйти на производственные обороты хотя бы конца нулевых – то есть шесть фильмов в год.

Примечательно, что в 2016 году на «Ленфильм» нагрянула проверка Счетной палаты. Ее выводы оказались неутешительными – студия, по данным аудиторов, вероятно, не сможет завершить модернизацию в срок. Кроме этого, сам факт выдачи кредита на 1,5 млрд рублей специалисты назвали спорным. По данным «Сбис», в 2013 году чистый убыток студии составил 38 млн рублей и постепенно рост до 232 млн рублей в 2019 году.

В это время ситуация и вовсе становится критической. Счета «Ленфильма» блокируются. Студия не платит налоги и проценты по займу, поручительство по которому давали в правительстве. Параллельно совет директоров студии, который возглавляет режиссёр Федор Бондарчук, решает снять Эдуарда Пичугина с должности. Причиной называются огромные долги.

«В настоящий момент киностудия находится в критическом состоянии. С середины 2019 года счета АО «Ленфильм» арестованы. По состоянию на 15 июня 2020 года сумма задолженности киностудии составляет 84,5 млн рублей, в том числе, 24 млн – налоги, почти 26 млн – задолженность по коммунальным платежам, более 25 млн рублей по текущим претензиям, в том числе, исковым требованиям и исполнительным производствам. Задолженность перед банком ВТБ по состоянию на 15 июня 2020 года составляет 2,2 млрд рублей, в том числе, сумма основного долга – почти 1,5 млрд рублей и задолженность по процентам – 674,5 млн рублей», — сообщала пресс-служба «Ленфильма» в 2020 году, когда и.о. руководителя стала Инесса Юрченко.

Несмотря на это, в том же 2020 году, по данным «Сбис», «Ленфильм» отчитывается о чистой прибыли в 1,4 млрд рублей. Хотя в том же 2020 году Юрченко жаловалась на то, что даже доходы с аренды помещений упали – в самом начале пандемии мало кто платил вовремя. Какие чудеса случились в финансовом состоянии студии – остается только гадать. В это же время Минкульт решается поддержать кузницу отечественного кинематографа (рискующую получить приставку экс) на полмиллиарда рублей.

Однако, на Ленфильме быстро происходит пересменка. Руководить студией ставят медиаменеджера и владельца сети региональных новостных порталов Федора Щербакова. Он находит долгам свое объяснение – в 2014 году скакали курсы. Поэтому и на закупку оборудования пришлось потратиться больше, чем планировась изначально.

Выход из предбанкротной ситуации нашелся быстро – продать участок на Тамбасова,5. Это же предлагал сделать и Эдуард Пичугин, хотя актив можно было так же как и остальную недвижимость студии сдавать в аренду. Начальную цену непрофильного для киностудии актива обозначили как раз в 1,5 млрд рублей – ровно сумму основного долга перед ВТБ. Добавить к этому субсидии Минкульта и получается, что ВТБ получает практически полностью всю задолженность. Плюс чистая прибыль АО «Ленфильм» за 2020 год и получается, что студия может начать жизнь с чистого листа и финансово оздоровиться. Но программа «воскрешения» студии написана аж до 2035 года.

Судя по текущим закупкам «Ленфильма», на студии нет даже технического персонала. Например, в августе искали осветителей, костюмеров, реквизиторов и помощников режиссеров. На оплату их работы и ремонт помещений планируется потратить 237 млн рублей в 2022 году. Сейчас в производстве, согласно сайту студии, находится несколько документальных лент и картина «Летом асфальт теплый», которая получила поддержку от правительства Петербурга. Она рассказывает о взаимоотношениях подростке и ее матери, бросившей ребенка во младенчестве. Патриотических картин, которые могли бы сплотить общество, кажется, в расписании съемок нет.

А что Пичугин?

Кажется, что на время работы Эдуарда Пичугина пришлись самые непродуктивные и финансово тяжелые времена «Ленфильма». Летом, его главный актив – ТРК «Великан Парк» был выставлен на продажу. А кинотеатр бывшего главы главой петербургской киностудии показывает чистую прибыль в 2,9 млн рублей, согласно данным БФО за 2021 год. Однако, кредитная нагрузка ООО «Интерком» составляет 868 млн рублей, свидетельствует информация системы «Сбис». Доля Пичугина в уставном капитале находится в залоге о неназванного кредитора.

Кроме этого, Эдуард Пичугин, согласно данным картотеки арбитражных дел, в 2022 году получил иск о банкротстве от московской лизинговой компании «Солид-лизинг». Сейчас дело прекращено.

Однако, перспективы дальнейшего развития его бизнеса сомнительные. На фоне ухода западных прокатных компаний в Петербурге уже закрылось 14% кинозалов.