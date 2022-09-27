Стали известны финалисты конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Петербурга и Ленобласти

В пятницу, 16 сентября, были подведены итоги первого этапа потребительского голосования, в рамках которого финалисты отбирались по 13-ти категориям. С каждым из претендентов на победу Организационный комитет договорился о готовности принять участие в следующем этапе конкурса.

На втором этапе XV конкурса «Доверие потребителя» финалистов ожидает уже экспертное голосование. Участникам необходимо будет к определенным срокам подготовить все необходимые документы, обговорить даты объездов. Также конкурсантам необходимо будет презентовать свои проекты на заседании Экспертного совета, который состоится 30 ноября. Для проверки и подготовки к Экспертному совету документы финалистов для участия в конкурсе был приглашен независимый консультант, который принимал участие в организации мероприятия уже в прошлом, 2021, году.

В частности, в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области» были отобраны следующие финалисты: «БФА-Девелопмент», ЗАО; «Еврострой», ГК; «ЛенРусСтрой», СК; «Самолет Страна», СК; Setl Group. Холдинг.