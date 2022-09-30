В Пулково сообщили об увеличении числа рейсов в Стамбул

Количество еженедельных рейсов маршрутом Петербург — Стамбул увеличится с сегодняшнего дня.
Дополнительные рейсы будет выполнять авиакомпания Pegasus Airlines. Об этом сообщили в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».
Перевозчик с пятницы увеличивает частоту полетов из Петербурга в Стамбул с четырех до семи в неделю. Таким образом, общее количество еженедельных рейсов между двумя городами увеличится с 18 до 21.
Самолеты будут вылетать из стамбульского аэропорта им. Сабихи Гекчен в 9:55 и приземляться в Пулково в 13:55. Вылет обратного рейса назначен на 14:55, прибытие — в 18:45.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково в пятницу отменили два рейса и один задержали.