В Пулково сообщили об увеличении числа рейсов в Стамбул

В Пулково сообщили об увеличении числа рейсов в Стамбул
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Количество еженедельных рейсов маршрутом Петербург — Стамбул увеличится с сегодняшнего дня.

Дополнительные рейсы будет выполнять авиакомпания Pegasus Airlines. Об этом сообщили в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

Перевозчик с пятницы увеличивает частоту полетов из Петербурга в Стамбул с четырех до семи в неделю. Таким образом, общее количество еженедельных рейсов между двумя городами увеличится с 18 до 21.

Самолеты будут вылетать из стамбульского аэропорта им. Сабихи Гекчен в 9:55 и приземляться в Пулково в 13:55. Вылет обратного рейса назначен на 14:55, прибытие — в 18:45.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково в пятницу отменили два рейса и один задержали.

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