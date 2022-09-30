В Пулково в пятницу отменили два рейса и один задержали

В пятницу, 30 сентября, из петербургского аэропорта Пулково не вылетят два рейса, а один покинет воздушную гавань с задержкой.

Так, из Петербурга сегодня не вылетят самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» до Москвы, запланированный на 17:45, а также рейс до Еревана, который должен был покинуть Пулково в 19:55.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейс авиакомпании «S7» до Новосибирска. Самолет должен был подняться в небо в 11:15, но время вылета отложили до 11:35.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что циклон «Торви» устроит в Петербурге дожди и температуру +12 градусов.