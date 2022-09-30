Циклон «Торви» устроит в Петербурге дожди и температуру +12 градусов

Циклон &#171;Торви&#187; устроит в Петербурге дожди и температуру +12 градусов
Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В пятницу, 30 сентября, погоду в Петербурге будет диктовать новый циклон.

Сентябрь в Северной столице закончится облачной с неустойчивыми прояснениями и дождливой погодой. Всему виной надвигающийся с запада атлантический циклон, которому немецкие синоптики дали название «Торви». Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха сегодня составит от +10 до +12 градусов. В Ленинградской области ожидается от +8 до +13 градусов. Ветер 3-8 м/с подует с юго-запада. Атмосферное давление увеличится до 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В субботу существенных дождей не прогнозируется, а температура немного поднимется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия закрывает границы в ночь на 30 сентября.

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