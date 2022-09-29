Финляндия может закрыть границы в ночь на 30 сентября

Финское правительство планирует закрыть границы для российских туристов грядущей ночью, пишут местные СМИ.

Как сообщает «Петербург2», Суоми может закрыть государственную границу для туристов из РФ уже в ночь с 29 до 30 сентября. Такие дату назвала местная газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что власти Финляндии сообщат точное решение о новом пограничном режиме с Россией на заседании 29 сентября в 13 часов по московскому времени.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы стояли в длинных пробках из-за того, что Финляндия приняла решение запретить туристам въезд в страну. На границе они проводили по семь-восемь часов. Затор появился практически сразу после того, как власти решили временно ограничить въезд россиян с туристическими визами любой страны ЕС.