Утром 24 сентября петербуржцы стояли в восьмичасовых пробках на границе с Финляндией

Утром 24 сентября петербуржцы стояли в восьмичасовых пробках на границе с Финляндией. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Утром 24 сентября петербуржцы стояли в восьмичасовых пробках на границе с Финляндией. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Сегодня утром жители Северной столицы стояли в длинных пробках из-за того, что Финляндия приняла решение запретить туристам въезд в страну.

Как пишет «Мойка78», горожане стояли в пробках на границе с Финляндией по 7-8 часов. Затор появился практически сразу после того, как власти решили временно ограничить въезд россиян с туристическими визами любой страны ЕС.

До этого Финляндия оставалась страной ЕС, пускавшая российских туристов, а вот Польша, Эстония, Литва и Латвия уже ввели подобное ограничение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы беспокоятся за свои автомобили, оставленный на улицах Финляндии. Стало известно, что граждане все чаще замечают случаи порчи транспорта с российскими знаками. Также люди рассказывают о порезанных шинах и царапинах после путешествия в Суоми, подложенных записках с негативным содержанием.