Петербуржцы пожаловались на порчу их автомобилей в Финляндии

Петербуржцы пожаловались на порчу их автомобилей в Финляндии
Петербуржцы пожаловались на порчу их автомобилей в Финляндии. Фото: Unsplash

Жители Северной столицы беспокоятся за свои автомобили, оставленный на улицах Финляндии. Участились случаи порчи транспорта с российскими знаками.

Так, «Фонтанка» рассказала историю супружеской пары, припарковавшейся в Котке. По возвращении к автомобилю граждане обнаружили, что их белая иномарка облита ярко-красной краской, которая, ко всему прочему, оказалась въедливой. Отмечается, что транспортное средство с трудом смогли отмыть.

Более того, в Финляндии стали все чаще красть российские номера. Также люди рассказывают о порезанных шинах и царапинах после путешествия в Суоми, подложенных записках с негативным содержанием и тд.

При путешествии в Финляндию петербуржцы теперь планируют искать платные парковки и стараться не оставлять свои автомобили без присмотра надолго.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Финляндия опровергла сообщения о запрете на въезд в ЕС из России.

Россия транспорт финляндия


 

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