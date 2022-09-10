Финляндия опровергла сообщения о запрете на въезд в ЕС из России

В посольстве Финляндии в Москве заявили, что сообщения СМИ о запрете на въезд в Евросоюз российским туристам не соответствуют действительности.

Ранее СМИ со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильву Юханссон сообщили, что россияне с 12 сентября смогут попасть в ЕС из России только по семейным и гуманитарным обстоятельствам. При этом не уточнялось, что еврокомиссар имела ввиду: уже согласованный отказ от упрощенного визового режима или какие-либо дополнительные ограничения.

«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», — заявили ТАСС в финском диппредставительстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Евросоюз утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией.