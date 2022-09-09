Евросоюз утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией

Сегодня, 9 сентября, совет ЕС принял решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией.

Члены Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, которое вступит в силу с 12 сентября. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

«Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией», — подчеркивается в заявлении.

Начиная с 12 сентября, согласно утвержденному ЕС решению, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса. Таким образом, россияне должны будут платить за визу 80 евро и подготавливать дополнительные документы, а сам запрос на рассмотрение будет обрабатываться дольше. Также будут ужесточены правила выдачи многократных виз.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 19 сентября гражданам России будет запрещен въезда в Эстонию. Ограничение распространяется и на тех, кто имеет шенгенские визы, выданные третьими государствами.