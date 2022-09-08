С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян. Фото: unsplash

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян. Фото: unsplash

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что с 19 сентября гражданам России будет запрещен въезда в страну. Ограничение распространяется и на тех, кто имеет шенгенские визы, выданные третьими государствами.

Запрет вступит в силу ночью ночью 19 сентября. Слова министра иностранных дел передал «Интерфакс».

«В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государством выдана шенгенская виза», — говорится в заявлении.

Аналогичное решение приняли Литва, Латвия и Польша. Рейнсалу обратился к россиянам с призывом не приезжать в Эстонию с шенгенскими визами.

«Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!», — подчеркнул глава МИД.

Исключение для посещения страны сделают только для тех, кто едет к родственникам или по иным гуманитарным причинам. Также пропустят дальнобойщиков, дипломатов и членов их семей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Эстония заявила о планах запретить въезд для граждан России, имеющих шенгенские визы, выданные в республике, еще в августе.