Эстония планирует закрыть границы для россиян с шенгенской визой

Эстония планирует закрыть границы для россиян с шенгенской визой
Эстония планирует закрыть границы для россиян с шенгенской визой. Фото: unsplash

Эстония хочет закрыть въезд для граждан России, имеющих шенгенские визы, выданные в республике.

Соответствующее заявление сделал МИД Эстонии. Отмечается, что нововведение заработает через неделю. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, на обладателей шенгенских виз из России будут наложены ограничения, — они не смогут въехать в Эстонию, подчеркнул министр иностранных дел прибалтийской страны Урмас Рейнсалу.

Однако для некоторых граждан сделали исключение. Например, запрет на въезд не будет действовать для сотрудников дипломатических представительств в Эстонии, членов их семей и лиц, занимающимся международными перевозками.

Кроме того на территорию Эстонии могут въехать близкие родственников граждан Эстонии или обладателей постоянного вида на жительство в стране. Россияне, нуждающиеся в гуманитарной помощи, и те, кто имеет право свободного передвижения по законам Евросоюза, под ограничение пока тоже не попадаю.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 9 августа россияне и граждане третьих стран смогут отправиться в Южную Корею прямиком из Владивостока, используя при этом паром.

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