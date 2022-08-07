Россияне с 9 августа при наличии разрешения или визы смогут ездить в Южную Корею на пароме

Россияне с 9 августа при наличии разрешения или визы смогут ездить в Южную Корею на пароме. Фото: Pxhere

Россияне с 9 августа при наличии разрешения или визы смогут ездить в Южную Корею на пароме. Фото: Pxhere

Начиная с 9 августа жители России и граждане третьих стран смогут отправиться в Южную Корею прямиком из Владивостока, используя при этом паром.

О новом способе путешествия рассказали в Корейской ассоциации международной торговли (KITA). Отмечается, что для тех, кто планирует поездку в Южную Корею необходима или виза, или (если рассчитан краткосрочный визит) разрешение на въезд K-ETA, о котором тоже, как и о визе, лучше подумать заранее. Оно действует на протяжении двух лет и заполняется туристами без визы в обязательном порядке.

До этого стало известно, что 30 июня из Донхэ во Владивосток прибыл паром Eastern Dream с 16 пассажирами, среди которых числилось восемь граждан Южной Кореи и такое же количество россиян. Предполагалось, что рейсы будут осуществляться раз в неделю, и вопрос перевозки пассажиров из Владивостока в Донхэ находился на согласовании у южнокорейских властей.

Сейчас, согласно данным KITA со ссылкой на оператора грузо-пассажирской линии Донхэ — Владивосток, компания Duwon Shipping с 9 августа будет допускать россиян и граждан третьих стран на судно Eastern Dream из Владивостока.

Уточняется, что для всех пассажиров обязательно прохождение ПЦР-теста в течение 48 часов после посадки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Южная Корея с 1 апреля возобновила безвизовый режим с Россией с условием регистрации в системе электронной авторизации Korea electronic traver authorization (K-ETA).