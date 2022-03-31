Южная Корея возобновила безвизовый режим с РФ

Россияне смогут пребывать в Корее без визы не более 60 дней подряд и не более 90 дней в целом за период в 180 дней. Фото: unsplash

Россияне смогут пребывать в Корее без визы не более 60 дней подряд и не более 90 дней в целом за период в 180 дней. Фото: unsplash

Южная Корея с 1 апреля возобновляет безвизовый режим с Россией с условием, что туристы предварительно зарегистрируются в системе электронной авторизации Korea electronic traver authorization (K-ETA).

Как сообщается на сайте системы, россияне смогут пребывать в Южной Корее без визы не более 60 дней подряд и не более 90 дней в целом за период в 180 дней.

Разрешение K-ETA стоит 10 тысяч вон (686,8 рубля по текущему курсу). В большинстве случаев оно действительно для путешествий в течение двух лет или до истечения срока действия паспорта туриста. При этом оно не гарантирует въезд в Южную Корею. Заявку на документ нужно подать не менее чем за 72 часа до вылета.

Кроме того, республика отменила карантин для привитых вакцинами от коронавируса, одобренными ВОЗ.

Напомним, Южная Корея ограничила безвизовый режим с Россией весной 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Франция возобновляет выдачу туристических виз жителям России, но поехать в страну смогут не все.