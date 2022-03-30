Франция возобновляет выдачу туристических виз жителям России, но поехать в страну смогут не все

Франция возобновляет выдачу туристических виз жителям России, но поехать в страну смогут не все. Фото: Pixabay

Франция возобновляет выдачу туристических виз жителям России, но поехать в страну смогут не все. Фото: Pixabay

С первого апреля Франция снимает ограничения, связанные с пандемией, для получения туристических виз жителями России, но посетить страну все желающие граждане пока не смогут.

Так как Франция относит Россию к списку тех стран, где отмечаются высокие эпидемиологические риски, с 1 апреля въезд будет разрешен только некоторым группам граждан, сообщает Ассоциация туроператоров России.

О возобновлении Францией выдачи туристических виз россиянам рассказали на сайте французского посольства в Москве. При этом там обратили внимание, что получение визы не позволяет автоматически въехать во Францию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе.

Так въезд разрешается тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной, или имеет веские основания, куда простой туризм не входит.

То есть, непривитые или привитые туристы из России могут получить туристическую визу во Францию, но поехать туда на отдых официально пока не смогут.

Также на сайте французского посольства приводится перечень категорий заявителей, для которых снимаются ограничения на все типы виз с 1 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 апреля Южная Корея возобновляет безвизовый режим для жителей России.