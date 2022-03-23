Южная Корея возобновляет безвизовый режим для россиян с апреля

Южная Корея возобновляет безвизовый режим для россиян с апреля
Россиянам потребуется электронное разрешение на въезд (K-ETA). Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Южная Корея приняла восстановит безвизовый режим с Россией. Он вступит в силу с 1 апреля.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Для посещения страны россиянам потребуется электронное разрешение на въезд (K-ETA).

«Правительство снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, и возобновляет действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран», — говорится в сообщении.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что Turkish Airlines с апреля возобновляет программу полетов из Северной столицы в Анталью. Отмечается, что рейсы будут осуществляться каждый день. На настоящий момент уже есть билеты на рейсы турецкой авиакомпании в Анталью.

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