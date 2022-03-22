Turkish Airlines с апреля возобновляет программу полетов из Северной столицы в Анталью

Turkish Airlines с апреля возобновляет программу полетов из Северной столицы в Анталью
Turkish Airlines с апреля возобновляет программу полетов из Северной столицы в Анталью. Фото: pixabay

Из Санкт-Петербурга в турецкую Анталью скоро снова начнет осуществляться летняя полетная программа.

С 1 апреля в путь отправятся первые самолеты авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Санкт-Петербург — Анталья. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться каждый день. Отправление из аэропорта Пулково планируется на 11:45, а прибытие в Анталью на 15:55. Таким образом в полете пассажирам предстоит провести 4 часа 10 минут. Обратно из Антальи можно будет улететь в 06:30, и прибыть в Петербург около 10:45.

Пока предполагается, что пассажиров будут перевозить лайнеры Airbus A-320, которые вмещают в себя 12 мест бизнес-класса и 144 кресла эконом-класса.

На настоящий момент уже есть билеты на рейсы турецкой авиакомпании в Анталью. По данным системы бронирования, в апреле авиаперелет из Северной столицы в Анталью обойдется от 350 евро в эконом-классе и от 1288 евро – в бизнес-классе в одну сторону на одного человека.

Ранее gaxeta.spb.ru писала, что магазины duty free в аэропортах на фоне сложной геополитической ситуации обратились к правительству с просьбой о господдержке.

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