Магазины duty free обращаются к правительству с мольбой о помощи из-за трудного положения

Магазины duty free обращаются к правительству с мольбой о помощи из-за трудного положения
Магазины duty free обращают к правительству мольбы о помощи из-за трудного положения. Фото: Pixabay

Российские магазины беспошлинной торговли в аэропортах на фоне сложной геополитической ситуации обратились к правительству с просьбой о господдержке.

Инициатива заявить о плачевной ситуации объектов duty free принадлежит общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Об этом сообщает РБК.

Президент организации Александр Калинин предложил меры государственной поддержки, которые обязательно нужно обсудить с кабинетом министров. Так, речь идет о льготных кредитах, грантах, налоговых каникулах и освобождения от арендной платы со стороны аэропорта.

Исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева подчеркнула, что отрасли необходимы «адресные меры поддержки», чтобы компании могли выжить в сложившихся условиях. Сейчас, по ее словам, они находятся в самом критическом положении. Отмечается, что отрасль не успела встать на ноги после пандемии коронавируса, а государственной поддержкой, полученной обычными магазинами, duty free воспользоваться не смогли в полной мере из-за того, что не была учтена специфика их работы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что авиакомпании России из-за введенных западными странами санкций окончательно потеряли более 70 самолетов.

duty free аэропорты господдержка Россия транспорт


 

Новости партнеров
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали, что будет с выплатами по ипотеке, взятой до повышения ...
В Колпино водитель Land Cruiser снес столб
В Ленобласти мужчина убил приятеля во время застолья
В Кремле заявили, что Чубайс уволился по собственному желанию
Названы кандидаты на звание почетного гражданина Петербурга
Трамвайное движение по Светлановскому проспекту будет закрыто до лета
Спектакли с Ренатой Литвиновой отменили в Петербурге
В АО «ЛОЭСК» рассказали, чем грозит самовольное размещение линий связи на ...