Магазины duty free обращаются к правительству с мольбой о помощи из-за трудного положения

Российские магазины беспошлинной торговли в аэропортах на фоне сложной геополитической ситуации обратились к правительству с просьбой о господдержке.

Инициатива заявить о плачевной ситуации объектов duty free принадлежит общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Об этом сообщает РБК.

Президент организации Александр Калинин предложил меры государственной поддержки, которые обязательно нужно обсудить с кабинетом министров. Так, речь идет о льготных кредитах, грантах, налоговых каникулах и освобождения от арендной платы со стороны аэропорта.

Исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева подчеркнула, что отрасли необходимы «адресные меры поддержки», чтобы компании могли выжить в сложившихся условиях. Сейчас, по ее словам, они находятся в самом критическом положении. Отмечается, что отрасль не успела встать на ноги после пандемии коронавируса, а государственной поддержкой, полученной обычными магазинами, duty free воспользоваться не смогли в полной мере из-за того, что не была учтена специфика их работы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что авиакомпании России из-за введенных западными странами санкций окончательно потеряли более 70 самолетов.