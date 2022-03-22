Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов

На данный момент в российский реестр были переведены уже почти 800 авиалайнеров. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

На данный момент в российский реестр были переведены уже почти 800 авиалайнеров. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Российские авиакомпании из-за введенных западными странами санкций окончательно потеряли более 70 самолетов. Такое число назвал глава Минтранса Виталий Савельев.

Об этом стало известно во вторник, 22 марта. По его словам, отечественные авиаперевозчики лишились 78 из 1367 воздушных судов. Все они были арестованы за рубежом.

Как сообщил ТАСС, министра подчеркнул, что на данный момент в российский реестр были переведены уже почти 800 авиалайнеров.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что до 28 марта Европа заберет из РФ свои воздушные суда, предоставленные на условиях лизинга. Пока изъято несколько лайнеров из пяти сотен. Поставщики не знают, куда девать самолеты после конфискации, к тому же им грозят финансовые потери.

Российские компании, в свою очередь, отменили полеты за рубеж. Посещать РФ не могут лайнеры 40 стран и мелкие компании рискуют стать банкротами. Ранее сообщалось, что некоторые авиамаршруты пущены теперь в обход Евразии. Уже известно, что ввиду нерентабельности пришлось отменить перелеты японским компаниям и финской Finnair.