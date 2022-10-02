Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба для иностранных перевозчиков

Эксперт сообщил, когда Калининград откроет воздушное пространство для зарубежных самолетов. Такое решение позволит региону решить вопрос с перевозками и доставкой грузов.

По информации телеканала 360, с 1 октября в аэропорту Калининграда установится режим открытого неба. Самолеты незарегистрированных в России авиакомпаний смогут приземляться в Храброво до 2024 года.

Новые возможности позволят Калининграду привлечь новых авиаперевозчиков и расширить географию перевозок. По словам эксперта Дмитрия Адамидова, жители региона смогут, если не так как прежде, то максимально быстро и комфортно общаться с остальной частью России, ездить в командировки, в отпуск, куда-угодно.

Стоит отметить, что до такого решения Калининград был фактически изолирован из-за прекращения железнодорожных перевозок. При этом с оставшимся морским и воздушным транспортом постоянно возникали проблемы из-за действий Литвы.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов отметил, что Калининград должен собрать все условия введения режима открытого неба в обширном документе. Это даст понимание о способах взаимодействия региона с самолетами международных авиакомпаний.